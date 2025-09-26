UNRWA: Gazze'de 3 yaş altı her 3 çocuktan biri son 24 saati yiyeceksiz geçirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişin engelleyen ablukasi altındaki Gazze Şeridi'nde her 3 çocuktan birinin son 24 saatte günü yiyeceksiz geçirdiğini duyurdu.

UNRWA'nın, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi. İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 3 yaş altı her 3 çocuktan birinin son 24 saatte günü yiyeceksiz geçirdiği belirtildi.

İsrail saldırılarının çocukların ve çocukluklarının üzerindeki etkilerin son derece olumsuz olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'de çok fazla çocuğun çocuk işçiliği veya dilencilik yapmak zorunda kaldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların ateşkese ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.