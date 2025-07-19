UNRWA: Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı İsrail'in saldırı tehdidi altındaki bölgeler haline geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin yüzde 86'sının İsrail'in saldırı tehdidi altındaki bölgeler haline geldiğini, ateşkesin bozulmasından bu yana 737 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA tarafından hazırlanan raporda diğer BM kurumlarının verilerine de yer verilerek Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun, ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını başlattığı 18 Mart'tan bu yana Gazze'de Filistinlilere 55 "sürgün emri" çıkardığı belirtildi.

Yüz ölçümü yaklaşık 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 297,6 kilometrekaresinin İsrail ordusunun çıkardığı "sürgün emirleri altında kaldığı" vurgulandı.

Raporda, Gazze'nin yüzde 86,3'ünün İsrail'in "askeri bölge" veya "sürgün emri" çıkardığı bölgeler içinde olduğuna dikkat çekildi.

Filistinlilerin Gazze'de "gittikçe daralan alanlara hapsolduğu" belirtilen raporda, İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana 737 bin Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarını başlatmasından bu yana ayrıca Gazze'de 330 UNRWA çalışanının öldürüldüğü vurgulandı.

GAZZE'DE AİLELER GÜNLERCE YEMEK YİYEMİYOR

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de, gıda güvenliği durumunun kötüleşmeye devam ettiği, Gazze'deki UNRWA sağlık tesislerinde muayene edilen her 10 çocuktan birinin yetersiz beslendiği belirtildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'deki Filistinlilerin genellikle besleyici açıdan yetersiz tek öğünle hayatta kalmaya çalıştığı, bazılarının günlerce yemek yiyemediği vurgulandı.

Gazze'ye ulaştırılan yakıt miktarının sınırlı olduğu aktarılan raporda, sağlık ve iletişim hizmetleri dahil kritik hizmetlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

UNRWA SAĞLIK TESİSLERİNDE YETERLİ İLAÇ YOK

UNRWA'ya ait tıbbi hizmetlerin yetersiz kaynaklara sahip olduğu aktarılan raporda, temel ilaçların yüzde 60'ının tükendiği, hipertansiyon ve yetişkinler için antibiyotiğin bulunmadığı kaydedildi.

İsrail'in kuşatmasını sıkılaştırarak insani yardım girişini büyük oranda engellediği 2 Mart'tan bu yana UNRWA'nın ilaç ve tıbbi malzeme dahil hiçbir insani yardım getirmesine izin verilmediğine dikkat çekildi.

GAZZE'DE 7 EKİM 2023'TEN SONRA 10 BİN BEBEK DOĞDU

Gazze'de doğum kayıt sisteminin aksadığı ifade edilen rapora göre ayrıca, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 10 bin bebeğin dünyaya gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Gazze'de UNRWA'ya ait tesislerin yarısının İsrail'in "askeri bölge" olarak tanımladığı veya "sürgün emri çıkardığı" alanlarda kaldığı ifade edildi.