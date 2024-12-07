UNRWA, Gazze'ye yapılan yardımları durdurdu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze ve Batı Şeria’daki mevcut duruma ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, 1 Aralık itibarıyla insani yardımların ana geçiş noktalarından güvenlik nedeniyle geçmediği belirtildi.

UNRWA’nın dün paylaştığı raporunda, Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle temel hizmetlere erişimin gittikçe zorlaştığı vurgulandı.

Elektrik kesintileri, su sıkıntısı, gıda güvenliği sorunları ve tıbbi hizmet eksiklikleri, bölge halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

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ACİL DESTEK TALEBİ

UNRWA, bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürebilmek için uluslararası toplumdan acil destek talep edildiğini ifade etti. Raporda, okulların ve hastanelerin tahrip olması, sağlık hizmetlerinin çökmesi ve temel gıda maddelerine ulaşımın giderek zorlaştığı belirtildi. Raporda yer alan verilere göre, Gazze’nin şu anda dünyada en yüksek çocuk ampute sayısına sahip olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, uzun süredir devam eden çatışmalar ve kötüleşen yaşam koşullarının, Filistinlilerin psikososyal sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği uyarısı yapıldı.

Yüksek stres, travma ve güvensizlik, bölgedeki toplulukların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlar arasında. UNRWA, bu zorlu koşullar altında, Filistinlilerin hem fiziki hem de ruhsal iyilik halini iyileştirmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.