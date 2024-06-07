UNRWA, İsrail'in saldırılarına rağmen Doğu Kudüs'ten ayrılmayacağını duyurdu

UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, İsrailli yetkililerin ve aktivistlerin saldırılarına hedef olmalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ten ayrılmayacaklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Sözcüsü Jonathan Fowler, İsrailli yetkililerin ve aktivistlerin saldırılarına hedef olmalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan merkezde çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

UNRWA Sözcüsü Fowler, Tel Aviv yönetiminin, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı UNRWA'ya karşı başlattığı karalama kampanyası, Gazze ve Batı Şeria'daki UNRWA tesislerine ve çalışanlarına saldırıların yanı sıra İsrail Meclisinde UNRWA aleyhinde hazırlanan yasa tasarısına ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın bazı çalışanlarının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini iddia ederken, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın İsrail tarafından hedef alındığı son adım da 30 Mayıs'ta atıldı.

İsrail Toprak Otoritesi, 30 Mayıs'ta UNRWA'ya gönderdiği mektupta "kiralama şartlarını ihlal ettiği" iddiasıyla 30 gün içinde İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ofislerini tahliye etmesini istedi.

İsrail'in bu kararından önce de UNRWA Genel Merkezi çevresinde çıkarılan yangın uluslararası tepkilere yol açmıştı.

"HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ"

UNRWA Sözcüsü Fowler, İsrail'in söz konusu dayatma ve saldırılarına dikkati çekerek, 30 günlük süreye ilişkin kararı İsrail makamlarından değil medyadan öğrendiklerini kaydetti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'ya karşı sergilediği tutumu kınayan Fowler, şunları kaydetti:

"Öncelikle bahsi geçen kararı basında çıkan haberlerden öğrendik, konuyla ilgili İsrail makamlarından bize ulaşan bir şey olmadı. Bu, uluslararası diplomasinin ve BM kuruluşlarına gösterilen saygının hak etmediği bir uslüptür. Nitekim bizim merkezimiz bir diplomatik kompleks konumundadır. 30 günlük süre konusunu öğrendik ancak resmi olarak bize tebliğ edilmedi."

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yer alan UNRWA merkezinin tahliye edilmesi için İsrail makamlarının öne sürdüğü gerekçelere dair Fowler, "Bizim tutumumuz oldukça net. UNRWA'nın bu merkezde ve Doğu Kudüs'teki diğer merkezindeki varlığı 1950'li yıllara dayanıyor. Uzun vadeli bir kira kontratıyla her iki merkezin yerini Ürdün makamlarından kiraladık. O dönemde Ürdün'ün Kudüs kenti üzerinde vesayeti vardı."