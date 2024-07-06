UNRWA: İsrail’in tahliye emri sonrası Han Yunus’ta 250 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA) İsrail’in Han Yunus’ta verdiği tahliye emirinin ardından 250 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA, İsrail’in Han Yunus’ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, “Sadece birkaç hafta önce, yoğun İsrail bombardımanının evlere ve binalara zarar vermesi ya da yıkması nedeniyle Han Yunus terk edilmiş durumdaydı, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı başında Refah'a girmesinin ardından başka seçenekleri kalmayan aileler buraya gitti” ifadeleri kullanılmıştı.

UNRWA dün yaptığı açıklamada, “Gazze'de yaklaşık 250 bin kişi, İsrailli yetkililerin bu hafta başında verdiği yeni tahliye emirlerinin ardından bir kez daha yerlerinden edildi. Gidecek güvenli hiçbir yerleri yok. Bu sürekli yerinden edilme ve umutsuzluk döngüsü sona ermelidir” denildi.