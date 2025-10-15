Ünsal Ban hakkında kaçtıktan sonra yakalama kararı çıktı

Yurtdışı yasağı bulunmasına rağmen ülke dışına kaçan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Hakkında 4 dava ve 3 yurtdışına çıkış yasağı olan Ban'ın ülkeden çıktığı öğrenilmişti.