Ünsal Ünlü BirGün’e konuştu: Motivasyonumu hiç kaybetmedim

Gazeteci Ünsal Ünlü, her sabah evinin bir odasında, kitaplığının önünde gerçekleştirdiği gündem yayınlarında 10’uncu yılını geride bıraktı. Uzun yıllar boyunca sahada ve yönetici olarak masada sürdürdüğü gazetecilik kariyerine tek başına ve bağımsız olarak devam eden Ünlü, motivasyonunu bir gün olsun kaybetmediğinin altını çizdi.

Her sabah, kendi deyimiyle “İnatla” sürdürdüğü yayınları ile bağımsız gazeteciliğin az sayıdaki örneklerinden biri olan Ünlü, YouTube yayınlarının 10 yılını, habercilik anlayışını ve bugünün medya ortamını BirGün’e değerlendirdi.

Ünsal Ünlü

YouTube yayınlarında 10 yılı geride bıraktınız. Motivasyonunuzu nasıl sağlıyor ve en önemlisi nasıl koruyorsunuz?

Her şeyin öncesinde Mustafa, bu iş inatla olacak iş. Benim yaptığım gibi evinden yayın yapan yok. Tek başına çalışan hiç kimse zaten yok . Ben hala bu anlamda 10 senedir tekim. Genelde insanlar bir yapım firmasıyla çalışıyor.

Doğrudan YouTube aboneleri ile bağlantılı bir iş yapıyorum. Bu noktada benim inadım kadar aslında izleyicinin ve dinleyicinin de inadı son derece önemli. Habere ve yoruma ulaşmak isteyen insanların olması önemli. Ben 10 senede böyle bir kitleyi oluşturdum. İlgiyle ve inatla takip edilen günlük bir haber programı haline geldik.

ÖDÜLLÜ PROGRAM

Sabahın erken saatinde bir haber programı, televizyon mantığıyla başlıyor. Yayınların henüz ikinci yalında, ‘En iyi televizyon programı’ ödülü, üçüncü yılında da ‘En iyi radyo programı’ ödülü kazandım.

Ve tüm bunlar yalnızca reklam gelirleriyle finanse ediliyor. Elbette karşımıza algoritma gibi saçmalıklar da çıkıyor. Ancak algoritmanın da bir insan icadı olduğunu unutuyoruz. Dolayısıyla o sistemin içine girip, kendi direnişini göstermen gerekiyor. Benim de 10 yıldır yaptığım şey bu.

Bağımsız yayıncılık yaparken haber kaynaklarına erişim güçlükleri ile karşılaşıyor musunuz?

Ben, AKP’yi iktidara gelmeden önce takip etmeye başlayan birkaç gazeteciden biriyim. Dolayısıyla çok fazla haber kaynağım var diyebilirim. Ancak haber kaynaklarım artık eskisi kadar sağlam değil çünkü insanlar korkuyor. Korku iklimi artık çok baskın, insanlar korktukları için konuşmaktan imtina ediyorlar. Bürokrasinin değişen kadrosu, haber kaynaklarının azalmasına da yol açtı. Aktif gazetecilik yaptığım dönemden haber kaynaklarım azaldı ama bitmedi.

Siz de Ankara’da gazetecilik yapıyorsunuz. Ankara hem çok zordur hem de çok kolay. Haber kaynaklarıyla mesafeyi doğru kurarsanız, kolay ve haber üretmesi keyifli bir şehirdir burası. Ancak haber kaynakları ile mesafenin ihlal edilmesi durumunda da ‘Bizim oğlan’ durumuna düşer, haber yazamazsın. O dengeyi kurmak önemlidir. Ben de bu dengeyi iyi kurabildiğim için halihazırda bürokrasinin içinde sağlam olarak nitelendirebileceğim kaynaklarım var.

Çok uzun dönem televizyon haberciliği yaptım, Türkiye’nin her yerini en az iki kere dolaştım. Dolayısıyla yerel muhabirlerin çoğunu da tanıyorum. Onları arayıp sıcak bilgi de alabiliyorum.

HABERE İKNA ETMEK

Gençler sizi izliyor mu? İzleyicilerinizin profiliyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

YouTube anlık istatistik veriyor. İzleyicilerimin yaş dağılımını görebiliyorum. Genç izleyicinin epey fazla olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de haber ihtiyacı olan kitle aslında 40 yaş ve üzeri kitle. Gençler gündelik siyasetle ilgilenmiyor. Ancak gençler, günlük siyasetin hayatlarını doğrudan etkilediğini fark ettiklerinde habere de ilgi gösteriyor.

Beni YouTube yayınlarından tanıyan gençler olduğu gibi, geçmişten gelen, televizyona yaptığım işi bilen insanlar da var elbette. Onlar da takip ediyorlar. Ben, habere ilgisi olmayan grubu habere ikna etmeye çalışıyorum. Şu anda 15 yaşında izleyicim de var 89 yaşında izleyicim de. Yayınları düzenli takip eden 89 yaşındaki izleyicim mail atmayı öğrendi. Yayınlarla ilgili zaman zaman mailleşiyoruz.

“YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ OLMAZ”

Sosyal medya şüphesiz ki işinizin önemli bir parçası. Türkiye’deki sosyal medyanın içinde bulunduğu durum hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İyisiyle kötüsünü teraziye koyarsan aslında kötüsü daha fazla. Eğer yaptığım işin sosyal medya ayağı olmasa sosyal medyayı terk etmem 30 saniye sürer. Orası gerçek bir cinnet hali çünkü insanlar, sokakta görse önünü ilikleyeceği insanlara oradan istediği şeyi söyleyebiliyor.

Ancak öte yandan, sosyal medya zaman zaman sıcak haberin de adresi. Sosyal medyanın esiri olmamalı ama oradan beslenmeyi de bilmeli. Sosyal medyayı, yalnızca haberlerini duyurmak için kullanan gazeteciler de var. Bunları iyi örnekler olarak sıralayabiliriz. Ama tabii haberini gazetesiyle paylaşmadan önce ya da paylaştıktan kısa bir süre sonra sosyal medyadan paylaşan gazeteciler de var. Bu son derece sakıncalı durumlara gebe olabiliyor. Çünkü haber, henüz bir denetimden geçmeden dolaşıma giriyor. Gazetecilik süzgecinden geçmiyor. Sosyal medya nedeniyle ayrıca, gazeteci olduğunu iddia eden çok sayıda insan da döküldü ortalığa. Bunların pek çoğunun gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi yok. Burada kitlenin de kendi süzgecini iyi ayarlaması gerekiyor. Aktivist ile gazeteciyi, kendi PR’ı için çalışan ile halka haber verme derdi olanı iyi ayırması gerekiyor.

Yurttaş gazeteciliği diye bir şey olmaz. Nasıl ki yurttaş cerrahlığı diye bir şey yoksa yurttaş gazeteciliği de olmaz. Gazetecilik, evrensel ilkeleri olan bir meslektir. Kontrolsüz yapılabilecek bir meslek değildir. Kendisini yurttaş gazetecisi olarak tarif eden insanlar, patlamalı kazalar dahil olmak üzere her şeyi olduğu gibi paylaşıyorlar. Bu, yurttaş gazeteciliği denilen şeyin sakıncalarından belki de en küçüğü.

Bu 10 yılda hiç umudunuzu kaybettiğiniz oldu mu?

Birine güvenerek başlamadım bu işe. Ben yayına başladığım zaman 45 yaşındaydım ve 26 yıldır gazetecilik yapıyordum. Haber televizyonlarında çalıştım. Hiç istemememe rağmen yöneticilik yapmak zorunda kaldım. Haber bürosu kurdum, ekip çalıştırdım.

Ancak artık öyle bir noktaya geldim ki ana akım medyanın içinde yer alma şansım kalmadı. Önüm kesildi. Ben tek tabanca girdim bu işe o günden beridir de böyle gidiyor. O yüzden birine güvenmediğim için ben karamsarlığa hiç düşmedim. Beni bu işe bağlayan sadece işe olan sevgim. Bu işin bu şekilde de iyi yapılabileceğini, özellikle genç insanlara gösterebilmek lazım. Birileri diyor ki ‘Gazetecilik kutsal bir iştir’.

“KUTSAL DEĞİL, DEĞERLİ BİR İŞ”

Gazetecilik mesleğine atfedilen kutsiyet sizce mesleğimize zarar veriyor mu?

Karşılığında yemek kartı aldığın bir iş kutsal olabilir mi? Gazetecilik, etik değerler içinde yapıldığında zaten başlı başına değerli bir iş. Onun dışında kutsallık atfetmek doğru değil. Ben mesleğin ilk başlarında küçük bir radyoda program da yaptım. Yalnızca dar bir çevrede dinlenebilen. Oradan ayrılırken yayınları 400 bin kişi dinliyordu. O zaman adı podcast değildi, şimdi podcast oldu.

Yayıncılığa heves eden çok fazla kişi var. Bu işi herkes yapabilir mi?

Ben başladığımda insanlar dekor olsun diye kitaplığın önünde yayın yapıyorum zannediyordu. Aslında evde başka yerim olmadığı için orada yayınları yapıyorum. Konuşurken teklemediğimi söyleyen insanlar oluyor. Çünkü ben bunu mesleki olarak öğrendim. Özetle, benim sadece ilgim var diye bu işe girmek doğru değil. Hüsranla sonuçlanıyor. Bugün gazeteci tanımı çok başka yerlere gitti. Köşe yazarlarına gazeteci deniliyor. Sokağa çıkıp muhabirlik yapmamış hiç kimseye gazeteci demem ben mümkün değil. Buna gazetecilik okullarını bitirmişler de ve birçok gazetecilik hocası da dahil.

Atatürk Bulvarı ve Eskişehir yolunun tamamında, önünde beklemediğim kamu kurumu yoktur. Hepsinden bir şey öğreniyor, insan tanıyorsun. En önemlisi haberi beklemeyi öğreniyorsun. ‘Çok güzelim, çok yakışıklıyım’ diyerek kamera önüne geçmekle gazetecilik yapılmıyor. Son dönemde böyle çok örnek çıktı çünkü.

“GAZETECİNİN POPÜLERİ OLMAZ”

Son dönemde çok kullanılan, “Popüler gazeteci” kavramı için ne düşünüyorsunuz?

Popüler gazeteci hikayesi, muhalif gazeteci gibi çok saçma bir laf yani insan ya gazetecidir ya da değildir. Gazeteci zaten işi gereği muhaliftir. İktidarın gazetecisi diye bir şey olmaz. Popüler olmanın da şöyle bir riski var. Şimdi bu senin de aklına gelen benim de düşündüğüm pek çok insan inan bana artık habere ulaşırken çok daha zorlanıyorlar. Onlara gelen dosyalar bile çok. Manipülatif işler olabiliyor.

Popüler gazetecilerin mesleğin daha görünür hale gelmesi gibi bir faydaları da var. Elbette bunu da inkar etmemek gerekiyor.

Ünsal Ünlü kimleri izliyor?

Meslektaşlarımın içinde özellikle istediğim kimse yok. Bunu özellikle yapıyorum. Çünkü görüşüm etkilenebilir. Yani bu iş kavgaya dönebilir. ‘Şu öyle dedi, bu öyle dedi’ meselesine dönebilir. Mutlaka her gün en az iki tane ana haber izliyorum. Herkese eşit uzaklıkta durmaya çalışıyorum etkilenmemek için. Çünkü yaptığım iş ağırlıklı olarak yoruma dayalı bir iş olduğu için o benzerliğin bilinçli olmasını istemiyorum.