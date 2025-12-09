Unutamadığımız filmlerin müzikali

Buse İlkin YERLİ

Disney’in unutulmaz filmlerinin müziklerini sahneye taşıyan Disney in Concerts, Türkiye’ye geliyor. Bu konserlerde, Disney filmlerinin unutulmaz sahneleri büyük ekranlara yansıtılırken eş zamanlı olarak 100 kişilik bir orkestra film müziklerini canlı olarak icra ediyor. Konserler hem yetişkinler hem çocuklara hitap ediyor ve seyirci ile nostaljik bir duygusal bağ kuruyor. Disney in Concert’in Türkiye ve Fransa asıllı sanatçısı Sinan Bertrand ile 16-17 Ocak tarihlerinde yapılacak konseri konuştuk.

Disney in Concert, nasıl bir anlatı sunuyor?

Disney in Concert, seyircileri Disney’in her nesli etkilemiş meşhur çizgi filmlerinin evrenlerinde müzikal ve görsel bir şölenle yolculuğa çıkarıyor. Bu görkemli gösteri, Pocahontas’ın Kuzey Amerikasından Encanto’nun Güney Amerikasına, Karlar Ülkesi’nin kuzeyinden Aslan Kral’ın Afrika savanlarına, Alaaddin’in Ortadoğusuna ve hatta Mulan’ın Uzakdoğusuna; tüm aileyi büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Senfoni orkestrası ile Disney müziğini buluşturmak müziğe nasıl bir boyut kazandırıyor?

Birçok ödül almış müzik yazarı Disney filmlerine imza attılar. Bunların arasında Alan Menken, Randy Newman, Lin-Manuel Miranda ve Elton John bulunuyor. Müzikleri her zaman senfonik olsa da bunu 80 kişilik bir orkestranın titreşimiyle, canlı yaşamak apayrı bir zevk. Bu meşhur şarkıları tekrar keşfeder gibi heyecanlanıyor seyircilerimiz.

Disney’in müzikleri evrensel olsa da Amerikan kültürünün bir ürünü. Konserler, yerel seyircilerle bağ kurmak için nasıl adapte ediliyor?

İlk olarak İstanbul’da yerli, tanınan bir isim olan bir sunucu sayesinde seyirciyle bir bağ kuracağız. Ayrıca programımızda olabildiğince Türkçe şarkı sunmaya çalışacağız. Bunu Disney karakterlerini seslendirmiş olan yerli konuk sanatçılarımız ile hazırlıyoruz. Elbette ben de katkıda bulunacağım. Sabit solist şarkıcı ekibindeki Fransa ve Türkiye çifte vatandaşı olmanın verdiği bir avantaj...

İstanbul gibi farklı kültürlerin kesişim noktası şehirlerde konser verirken repertuvara farklılıklar yansıyor mu?

Tam tersine, Avrupa’da sunduğumuz konserlerin aynısını, aynı kaliteyle, aynı görkemle Türkiye’deki seyircilere sunacağız.

Konserlerde hem çocuklar hem yetişkinler hedefleniyor. Müzikal olarak bu iki izleyici kitlesi bir arada nasıl dengeleniyor?

Disney’in müzikleri klasikler arasına yerleştiler ama her neslin sevdiği ve büyüdüğü bir Disney filmi var. Yeni nesiller Karlar Ülkesi, Moana ya da Encanto’yu mırıldanıyorsa, yetişkinler Aslan Kral’ı, Alaaddin’i veya Güzel ve Çirkin’i ezbere biliyorlar.

Daha da büyükler en eski Disney’leri mesela Orman Çocuğu veya Pamuk Prensesi biliyorlar ve seviyorlar. Bu geniş müzikal repertuar herkesi tatmin ediyor.

Orkestra, solistler ve teknik ekip kaç kişilik kadrodan oluşuyor? Ne kadar sürede hazırlanılıyor?

Orkestra, sanatçılar ve teknik ekibimiz toplam 100 kişi. Provalar genelde olduğu gibi solist sanatçılarla ve orkestra şefi ile başlıyor. Sonra buna dansçılar, konuk sanatçılar ekleniyor. Turneye az kala orkestra provaları yapılıyor ve bunların hepsi ilk genel provada, sahnede, teknik ekiple elele; video, ses, ışık ile beraber buluşuyor. Bu tüm süreç bir, bir buçuk ayı bulabiliyor.

Film sahneleri ile canlı müziğin senkronizasyonu nasıl sağlanıyor? Bu teknik açıdan ne kadar zorluk içeriyor?

Bugünkü teknik olanaklar bu tip zorlukları kolay aşmamızı sağlıyor. Tüm konserimiz bir zamanlama ile tasarlanıyor. Müzik, ses, videolar, ışık ve sahne efektleri bu zamanlama sayesinde senkronize oluyor.

İstanbul’daki izleyicilere özel bir sürpriz ya da mesaj var mı?

Elbette her zaman olduğu gibi İstanbul’da da seyircilerimize sürprizler hazırlıyoruz. Yakında bu sürprizlerin bazılarını açıklayacağız. (Sunucu ve konuk sanatçılarımız mesela.)

Disney in Concert’in bir sonraki adımı ne olacak?

Avrupa’daki başarılı konserlerimize Türkiye’yi ilk defa ekliyoruz. Bundan sonraki seneler her yıl yenilenen konserlerimizi İstanbul’a düzenli olarak getirebilmeyi ve seyircilerle tekrar tekrar buluşmayı umut ediyoruz.

ORKESTRA YENİ YILDA SAHNEDE

Herkesin hatırasında olan filmlerin müziklerinin canlı sergileneceği müzikal 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda olacak. Konser yaklaşık 150 dakika sürecek. Biletleri çevrimiçi bilet satın alma sitelerinden temin edebilirsiniz.