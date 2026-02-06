“Unutma” sergisi deprem saatinde kapılarını açtı

Maraş merkezli depremlerin 3’üncü yıl dönümünde, depremzedelerin acısını tuvale aktaran eğitmen ressam Ayten Taşpınar'ın "Unutma" sergisi, depremin yaşandığı saat 04.17'de Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde açıldı. Ressam Ayten Taşpınar sergideki resimlerin deprem bölgesinde çekilmiş fotoğrafların orijinaline sadık kalınarak resmedildiğini belirtti. 39 sulu boya resimden oluşan serginin açılışında, yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Menteşe Belediye Başkanı Engin Fırat Ata, açılışta yaptığı konuşmada, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu belirtti. İki hafta önce Hatay'da bulunduğunu ifade eden Ata, deprem sonrası 44 gönüllüyle birlikte bölgede çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Göz göre göre gelen bir facia yaşandı. Bu afet, kabul edebileceğimizden çok daha öteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği ilhamla adımlarımızı bilime, tekniğe ve fiziğe dayalı atmalıyız. Bunlardan uzak kalınınca böyle acılar yaşanıyor. Benzer acıları Menteşe'de yaşamamak için Gonca Başkanımızın bu konudaki duyarlılığı ve vizyonuyla depreme dirençli bir kent oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sergi ile farkındalık yarattığı için Ayten Taşpınar hocamıza teşekkür ediyorum."

Eğitmen ressam Ayten Taşpınar, geçen yıl depremin 2. yılında da sergi açtıklarını anımsatarak, resim sayısını artırmayı ve bir deprem müzesi kurulması gerektiğini kaydetti. Taşpınar, “Deprem konusu okulda 2-3 derse sıkışıp kalmamalı. Çocuklar bu konuda motive olmalı, görüp anlamalı ve sindirmeli. Dersler dışında da gelip inceleyebilecekleri bir alan olmalı. Önemli olan çocukların bilinç kazanması. Gelecekte bu sergiyi olgunlaştırıp toplumun sahiplenmesini sağlamalıyız” diye konuştu. Sergi, 15 Aralık'a kadar her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.