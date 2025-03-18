Unutmadık, hesap soracağız

Haber Merkezi

16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı ve 16 Mart 1988 Halepçe Katliamı’nın yıldönümünde, üniversite öğrencileri ve 78’liler Hareketi’nin çağrısıyla İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde açıklama yapıldı.

Üniversite öğrencileri “Beyazıt ve Halepçe Katliamını unutmadık, hesap soracağız” ve 78’liler Hareketi’nin “16 Mart davası bitmedi, adaletin peşindeyiz” yazılı pankartları açtığı eylemde “Beyazıt faşizme mezar olacak”, “Direne direne kazacağız”, Katillerden hesabı gençlik soracak”, “Beyazıt faşizme mezar olacak” sloganları atıldı.

Eylemde üniversite öğrencileri adına yapılan açıklamada, 47 yıl önce 16 Mart’ta fakültelerinden çıkan öğrencilerin iktidarın emriyle NATO envanterinde kayıtlı bomba ve silahlarla faşist çeteler tarafından katledildiği hatırlatılarak, emniyetin bu katliama göz yumduğu ve katilleri aklamaya çalıştığını ifade edildi. Açıklamada, bugün de kampüslerde öğrencilerin, kadınların ve lubunyaların hedef gösterilmeye devam edildiği belirtildi.

Üniversiteliler, 16 Mart’ın, Filistin’in ve Suriye’nin hesabını sormaya devam ettikleri vurgularken, “ÖGB ve polis şiddetine karşı üniversitelerde ve Kürt illerinde Cumhurbaşkanlığı ile atanan kayyumlara karşı, Filistin ve Suriye’deki emperyalist politikalara ve yapılan katliamlara karşı mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Açıklama “Bu katliamlarda payı olan herkesten hesap sorana kadar kampüs kampüs, sokak sokak mücadeleyi büyüteceğiz. Emperyalistler, faşist çeteler yenilecek, direnen halklar kazanacak, direnen işçiler kazanacak, direnen öğrenciler kazanacak, direnen kadınlar ve lubunlar kazanacak” sözleriyle sonlandırdı.

Açıklamadan sonra hep bir ağızdan Beyazıt Marşı okundu. Eylem, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önüne serilen pankartların üzerine karanfillerin atılmasıyla sonlandırıldı.

ÜNİVERSİTELİLERE GÖZALTI

Öğrenci Kolektifleri’nin başlattığı “Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız alacağız!” kampanya kapsamında öğrenciler Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyen üniversiteliler, polis tarafından abluka altına alınarak gözaltına alındı.