Unutmayacağız

Kan kanseri nedeniyle çarşamba günü 86 yaşında yaşamını yitiren tiyatronun büyük ustası Genco Erkal, Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenen veda töreni ile karanfiller eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.

Kültür Sanat Servisi

"Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda" Genco Erkal’ın X hesabından paylaşılan Nâzım Hikmet’in ‘Veda’ şiiri.

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Bir süredir kan kanseri tedavisi gören ve çarşamba günü yaşamını yitiren Tiyatronun Büyük Ustası Genco Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreninde binlerce kişinin ayakta alkışlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

Kan kanseri nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitiren tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Büyük bir kalabalığın katıldığı, pek çok kişinin salona sığmayıp dışarda kaldığı cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin’in yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Turgut Kazan, Filiz Kerestecioğlu, Fazıl Say, Nejat Yavaşoğulları, Bedri Baykam, Emre Kınay, Şevket Çoruh, Orhan Alkaya, Levent Ülgen, Mert Fırat gibi isimler de katıldı. Törende sanatçılar ve siyasetçilerin yanı sıra DİSK’li işçiler de yer aldı. Törende Genco Erkal’ın gençlik yıllarından başlayarak yer aldığı tiyatro oyunlarından video ve fotoğraflar paylaşıldı. Törende piyano başında Fazıl Say ve müzisyen Seranad Bağcan sahne aldı. Bağcan, ‘Memleketim’ ve ‘İnsan İnsan’ isimli parçaları söyledi.

Fotoğraf: Evrensal

EFSANE SANATÇI

Cenaze töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da usta sanatçıya selam yolladı. İmamoğlu şu görüşlerini dile getirdi: "Toplumun sorunlarını bütün dünya halklarının sorunlarını ele alan eğitici tavrı bizim için çok kıymetliydi. Savaşların etrafımızı sarmaladığı bu dönemde onun söylediklerini tekrar tekrar dinlemeye ve ‘savaşa hayır’ demeye çok ihtiyacımız var. Sanat dünyasından göçüp giden efsanelerimizden biri olacak. Kendisini bu ülkenin efsane tiyatro sanatçısı olarak uğurluyoruz. Haksızlığa karşı durmak konusunda böyle eğitici olduğu için saygıyla uğurluyorum" dedi.

ASLA VAZGEÇMEDİ

Törende konuşan Fazıl Say, "Ben ondan çok şey öğrendim. Disiplini öğrendim, çalışkanlığı. Tek başına mücadele etmeyi. İdeolojisinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Hepimize çok şey verdi. Nâzım Hikmet’in yasaklı dönemlerindeki şiirlerini Genco Erkal pek çok bedel ödeyerek yaşattı. Yaklaşık 25 yıl önce Nazım Oratoryosu’nun bestelenmesi dolayısıyla benim için hayatımın en önemli mihenk taşlarından olan dostluğumuz başladı. Onunla olan çalışmalarımızın çoğunu kayıt altına aldık. Sayısız konser... Pek çok ayrı proje, mesela Madımak olaylarını anlatan ‘Sivas 93’. Biz ondan çok şey öğrendik. Müteşekkiriz. Bugün burada büyük sanatçımızın yanında bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON KEZ AYNI SAHNEDE

Törenin sunuculuğunu da üstlenen Tülay Günal "Ona veda için gelen bu insanları, bu sevgi selini görünce ne muhteşem ne güzel bir ömür sürdüğünü görüyoruz. Çok mutlu oluyorum. Seyircileri onu hiç yalnız bırakmadılar. Bugün onunla son kez aynı sahnede olacağım. Bana son günlerinde, ‘Sağlam duracaksın, güçlü olacaksın’ dedi. Tabii ki ustamın sözünü dinleyeceğim ve onu istediği gibi uğurlayacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE KLASİĞİ

Genco Erkal’ın arkadaşı ve avukatı Turgut Kazan ise şu konuşmayı yaptı: "Aslında Genco gibi çok özgün ve sevilen bir sanatçının ölüm yıldönümünde bir avukatın konuşması, Türkiye klasiğidir. Sanatçı arkadaşları konuşur, müzikleri yapılır ama müzikleri de görüyorsunuz çok cezaevinden bahseder. Böyle bir Türkiye klasiği nasıl ağırlaşmaktadır onu da görüyoruz. Bir avukat bir sanatçının ölümünde söz alıp konuşuyor. İlk kez bir cenaze töreninde konuşuyorum. Hukukçu ve dost gözüyle söylemeliyim ki inanılmaz bir insan hakları savunucusudur. Eylemleri de hep böyle olmuştur. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir sanatçının cezalandırılmasını istediği tarihe not düşmeliydi. Düşürdük." Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenin ardından Genco Erkal’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.