Unutmayacağız, affetmeyeceğiz

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 151 kişinin yaşamını yitirdiği 16 kişinin yaralandığı Palmiye Sitesi’ne ilişkin görülen davada müteahhit hakkında tutuklama kararı çıktı. 6 Şubat Platformu ise depremin 2’nci yıldönümünde yapılacak anmaya çağrı yaptı.

Davanın ikinci duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu SEGBİS aracılığıyla, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy mahkeme huzurda savunma yaptı. Sanık jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları katıldı.

"ADALET ENKAZ ALTINDA KALDI"

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları, ANKA'nın "6 Şubat depremlerinin üzerinden 22 ay geçti. 2024 yılında deprem davalarında neler yaşandı, son durum ne?" haberini de gündeme getirerek, şunları söyledi:

"Adalet enkaz altında kaldı. Sadece Adana'daki Hasan Alpargün Apartmanı'nın da Hasan Alpargün'e olası kast'tan ceza verildi. Sanık Ali Babaoğlu, Palmiye Sitesi'nin hem yapı müteahhidi, hem statik proje müellifi, hem de fenni mesulüdür. Babaoğlu işini düzgün yapmamıştır ve ölümlere neden olmuştur. Babaoğlu, Palmiye Sitesi'ni insanlara mezar olarak satmıştır. Sanık Ali Babaoğlu'nun Kahramanmaraş'ta yaptığı diğer binalarda da ölümler olmuştur. Demek ki bu insan işini düzgün yapmamıştır. Sanık Ali Babaoğlu'ndan ek savunma alınarak olası kast'tan ceza verilmelidir."

SANIK TARAFLARI BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık Ali Babaoğlu, savunmasında sanık Hacı Mehmet Ersoy ile ortak olduğunu söyledi. Babaoğlu, dosyaya gelen yeni bilirkişi raporundaki aleyhine olan hususları da reddetti. Hacı Mehmet Ersoy, Palmiye Sitesi'ne ait belgelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını, iftira atıldığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tutuksuz olarak yargılanan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasına, sanık Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Şubat'ta görülecek.

HESAP SORMAK İÇİN BİR ARADAYIZ

Diğer yandan Hatay’da yakınlarını kaybedenlerin kurduğu 6 Şubat Platformu, depremin yıldönümünde anma programını açıkladı. Talepleri için de yürüyeceklerini duyuran 6 Şubat Platformu, “Bütün Hatay halkını kaybettiklerimizi anmaya, taleplerimizi yükseltmeye çağırıyoruz” dedi.

Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Servet Alkan’ın okuduğu açıklamada, “Depremin üzerinden iki yıla yakın bir süre geçti. Bundan tam yirmi iki ay önce binlerce canımızı enkaz altında kaybettik; günlerce süren acı çığlıkları hâlâ kulaklarımızda. Çöken binalardan yükselen, yardım isteyen seslere çare bekledik. Birbirimizden başka çaremiz olmadığını, sesimizin duyulmadığını, seslerimize kulak tıkandığını yalnızca görmedik, yaşadık. Kentin hafızası diri. Bizleri çaresizliğe ve ölüme terk edenleri unutmayacağız, affetmeyeceğiz” dedi.

6 Şubat’ta, 4.17’de Köprübaşı’nda olacaklarını duyuran Alkan, “Kaybettiğimiz canları, yaşamları, memleketimizi anmak ve hesap sormak için bir aradayız” diye ekledi.