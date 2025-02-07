Unutmayız, helalleşmeyiz

Haber Merkezi

6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen depremin ikinci yıldönümü kapsamında çeşitli kentlerde anma töreni düzenlendi.

Saatler 04.17’yi gösterirken, hayatını kaybeden yurttaşlar için sokaklarda yürüyen depremzedeler yıkılan binaların enkazlarına giderek kayıplarını andı.

Sık sık “Hak, hukuk, adalet", "Unutmak yok, afetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarının atan yurttaşlar çeşitli dövizler taşıdı.

Hatay 6 Şubat Platformu’nun düzenlediği anma programı için yurttaşlar TTB -KESK Defne Koordinasyon Merkezi önünden Köprübaşı’na yürümek istedi. Yürüyüşte Valilik, Köprübaşına çıkan yolları kapattı. Yakınlarını Köprübaşında anmak isteyen halkı polis, barikat kurarak engelledi. Üç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bugünün BirGün'ü

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• MARAŞ

146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi’nde ve 45 kişinin öldüğü Saitbey Sitesi’nde yakınlarını kaybedenler, enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Bazı vatandaşlar ise Osman Sayın Spor Salonu önünde bir araya geldi ve "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı.

• ADIYAMAN

Adıyaman’da "Sessiz Yürüyüş" düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Adıyaman Belediyesi önünden başladı. "Hak, hukuk, adalet", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarının atıldığı yürüyüşe; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı. Anmada konuşan Bakırhan, "İnsanlar hâlâ evlerini alamadı. İnsanlar sadece evsiz değil, aynı zamanda iş olanakları yok, sağlık ve eğitim sorunları var" dedi. Anmaya giden bir grup da bıçaklı saldırıya uğradı. 2 kişi yaralandı.

• MALATYA

Depremin yaşandığı saat 04.17’de Malatya Hayat Sitesi önünde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP’li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı. Anma töreninde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Depremin bize öğrettiği en önemli şeylerden birisi; sorumluların ceza almaması. Hem Malatya’da, hem de depremi yaşadığımız birçok ilde maalesef bir tane yerel yönetici, bir tane siyasetçi, bir tane bürokrat ne ceza aldı, ne de yargılandı. Bu cezasızlık kültürü devam ettiği sürece, bu felaketleri yaşamaya devam edeceğimizi biliyoruz" dedi.

• ANTEP

100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin önünde anma töreni düzenledi. Yurttaşlar binanın enkazına karanfil bıraktı.

• URFA

Emirgan Apartmanı önünde, yakınlarını kaybedenler, anma töreni yaptı.

• ADANA

Kent meydanında saat 04.17’de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

• DİYARBAKIR

89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ve merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelen yurttaşlar, enkaz alanlarına mumlar yakarak karanfiller bıraktı.

• OSMANİYE

128 kişinin öldüğü Metin Tamer Sitesi’nde yakınlarını kaybedenler, anma töreni yaptı.

• KİLİS

Yaşamını yitirenler için Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş düzenlendi.

Depremin ardından yıkılan 11 kentte, 53 bin 737 kişi hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi yaralanmıştı.

(Fotoğraf: AA)

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21 YILDIR İKTİDARDA OLAN AKP SORUMLU

Siyasi parti temsilcileri de dün anmalara katılmak üzere yıkılan kentlere gitti.

• CHP:

CHP Lideri Özgür Özel, depremlerin ardından iktidarı verdikleri sözleri tutmamakla eleştirdi. Adıyaman’da konuşan Özel, "Depreme karşı çok büyük bir seferlik başlatmalıyız. Deprem Bakanlığı kurulmalı" dedi. İktidarın depremde yaşanan can ve mal kayıplarından sorumlu olduğunu kaydeden Özel, "21 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti doğrudan mesuldür" dedi.

• DEM Parti:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet de Hatay’da düzenlenen anmaya katıldı. Hatimoğulları, "Denetim yapmayan, konutları denetlemeyen, insanları bile bile ölüme terk eden, sahte imar aflarıyla insanları ölüme terk eden anlayış şimdi de iki sene sonra depremzedeyi yine aslında diri diri ölüme mahkûm etmiş. İnsanlar hala iki yıl geçtiği halde konteynerlarde 21 metre kareye yaşamlarını sığdırmaya çalışıyor" dedi.

• SOL Parti:

Yüreğimizde bir sızı ve öfke olan 2 yıl, dayanışma ve mücadeleyle geçen 2 yıl. Ne unuturuz ne affederiz.

• TKP:

Bölgenin mahkûm edildiği yoksunluk yalnızca iktidarın halka kestiği siyasi cezayla ilgili değil. Yaptıkları yatırımların adresi ülkenin kalkınması, insanların refahı değil patronların kasaları. Bu anlayışın kaçınılmaz sonuçlarıyla karşı karşıya geldiklerinde ise yarattıkları enkazın altından kendileri de çıkamıyor, beceremiyor, yönetemiyorlar. Görev çağrısını bu vesileyle hatırlatıyoruz: Yönetemiyorlarsa biz halkız, biz yönetiriz.