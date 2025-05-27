Unuttuğun kadar suçlu, hatırladığın kadar güçlüsün

BİRGÜN/ANKARA

Devrimci 78’liler Federasyonu, devrim mücadelesi sırasında yaşamını yitirenlerin mezarlarını bularak unutulmalarını önleme amacıyla bir hafıza çalışmasına başladı.

Ankara’dan başlayarak tüm yurda yaygınlaştırılan çalışmaya ilişkin Devrimci 78’liler Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Faşist katliamlarda, hain pusularda, işkencelerde katledilen yoldaşlarımızın ‘Sessiz sitemsiz’ uyudukları yerleri tespit etme, kayıp olanları bulma, unutulanları hatırlatma ve uyudukları mekânların bakımını yapıp görünür hale getirme çalışmalarımız devam etmektedir. Böyle bir çalışmayı yaparken tarihimizin güncellenmesi, dayanışma ikliminin yeşertilmesi ve onurumuz olan yoldaşlara vefa duygusunun hatırlanması ve hatırlatılması amaçlanmıştır."

Çalışmanın ilk kitlesel etkinliği 30 Mayıs Cuma günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Şair Ahmet Telli’nin şiirleriyle katılacağı etkinlikte, Aysel Çiçek, Praksis Müzik Grubu, Grup TersName ve Uğur Karataş yer alacak.