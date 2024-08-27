Unutulan savaş 500’üncü günde

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Egemenlerin güç ve kaynak mücadelesinin dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığı Sudan’daki iç savaş, 500’üncü gününe girdi. Sudan’daki çatışma, Jeopolitik konumu ve zengin kaynaklarıyla uluslararası aktörlerin de ağzını sulandırıyor. Gazze ve Ukrayna’daki çatışmaların gölgesinde unutulan savaşın faturasını milyonlarca masum sivil ödüyor.

Abdülfettah el Burhan liderliğindeki ordu ile General Muhammed Hamdan (Hemedti) Dagalo liderliğindeki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki kontrolü ele geçirme savaşı, ülkeyi çöküş riskiyle karşı karşıya bırakırken milyonlarca Sudanlının hayatını tehlikeye attı.

BÜYÜK İNSANİ KRİZ

Sudan’da 15 Nisan 2023’te başlayan savaş, dünyanın en büyük insani krizine sebep oldu. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu ülkede iç savaş 19 bin sivilin hayatını kaybetmesine yol açarken 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi. 2 milyondan fazla kişi de aralarında Mısır, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya'nın da bulunduğu komşu ülkelere kaçtı.

Ülkede uzun yıllardır en önemli sorunlardan biri olan açlık ise iç savaşla daha tehlikeli bir boyuta taşındı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Kıtlık Değerlendirme Komitesi (FRC), bu ayın başlarında Darfur bölgesinde yaklaşık yarım milyon kişiye ev sahipliği yapan Zemzem Mülteci Kampı’nda “kıtlık yaşandığını” ilan etti.

KITLIK İLAN EDİLDİ

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, AA’ya yaptığı açıklamada bunun “dünya çapında 2017’den bu yana doğrulanan ilk kıtlık” olduğuna dikkat çekti. Sudan’da gıda güvenliğinin 2019’dan bu yana giderek kötüleştiğini aktaran Kinzli, 25,6 milyon kişinin akut açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kinzli’ye göre bazıları savaştan önce gıda sorunu yaşamayan 13 bölge daha kıtlık riskiyle karşı karşıya.

Sudan halkı, Nisan 2019’da ülkeyi 30 yıldır demir yumrukla yöneten Ömer el Beşir’i devirdi. Sivil bir yönetim için demokrasiye geçiş isteyen Sudanlılar, bu sırada silahlı kuvvetler ve RSF’ den destek gördü. İki general, Beşir yönetimine karşı askeri darbeyi birlikte gerçekleştirdi.

El Beşir’in düşürülmesinden sonra siville ve askeri arasında geçici bir hükümet olan Egemenlik Konseyi kuruldu. Ancak Sudan’da sivil hükümete geçiş umutları, 2021’de askerlerin sivilleri devre dışı bırakmasıyla suya düştü. RSF’nin orduya dâhil edilmesi planı, otorite mücadelesi veren tarafları Nisan 2023’te çatışmaya sürükledi.

BARIŞ SAĞLANAMADI

Afrika Birliği ve Mısır’ın, Suudi Arabistan ve ABD’nin ya da daha bölgesel ölçekte Güney Sudan’ın öncülük ettiği arabuluculuk girişimleri, Haziran 2023’te “Cidde Bildirgesi’nin” imzalanmasına rağmen kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesle sonuçlanmadı. Kasımda yeniden başlayan Cidde müzakere süreci çıkmaza girip süresiz ertelendi. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafları 14 Ağustos’ta İsviçre’ye davet etti. RSF heyeti görüşmelere katılırken Sudan ordusu sürece itiraz edince bu görüşmeler de sonuçsuz kaldı. ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, Sudan’daki krizin aciliyetine göre görüşmeler gerçekleştireceklerini ve bu görüşmeleri resmi tarihler ve yüz yüze görüşmelerle sınırlandırmak istemediklerini kaydetti.

ARKADAKİ AKTÖRLER

Yüzölçümü bakımından Afrika’nın üçüncü büyük ülkesi olan Sudan, Afrika Boynuzu ile Kızıldeniz’in kesişim noktasında bulunması nedeniyle büyük bir jeopolitik önem taşıyor. Kritik deniz yollarına yakınlığına ek olarak petrol ve mineraller gibi doğal kaynakları Sudan'ın önemini artırıyor. Ülke topraklarından doğan Nil Nehri’nin sularını bölgenin ağır topları olan Mısır ve Etiyopya paylaşıyor. İç savaşın iki tarafı, farklı çıkarları olan bölgesel ve küresel aktörler tarafından destekleniyor.

Mısır: Bunların başında, Mısır geliyor. 100 milyonu aşkın nüfusunun ihtiyacını karşılamak için Nil’e ihtiyacı olan Kahire yönetimi, 2011’den bu yana nehre devasa bir baraj inşa eden Etiyopya ile anlaşmazlık içerisinde. Bu yüzden Etiyopya’ya karşı müttefik olarak gördüğü Sudan ordusu ile yakın ilişkilere sahip.

Arap ülkeleri: Ortadoğu ve Doğu Afrika'daki varlığını güçlendiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, RSF ile yakın ilişkilere sahip. İki Körfez ülkesi, Yemen'de İran destekli Husilere karşı mücadelesinde RSF’den destek alıyor.

Rusya: Sudan’daki gelişmeler, RSF ile yakın ilişkileri olan Rusya’yı da yakından ilgilendiriyor. Moskova, Avrupa'ya enerji sevkiyatı için önemli bir Kızıldeniz ticaret yolu üzerinde bulunan Port Sudan’da bir deniz üssü inşa etme planlarını uzun zamandır sürdürüyor.

İran: Sudan’daki bir diğer aktör de, Ortadoğu ve Afrika birçok noktasında vekilleri olan İran. Sudan’daki rolü her ne kadar sınırlı olsa da RSF’ye karşı Burhan yönetimindeki orduya verdiği destek, Tahran’ın Suudi Arabistan, BAE ve İsrail gibi bölgesel rakiplerine karşı Kızıldeniz stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye: Sudan’da rol kapmak isteyen bir diğer aktör de, Afrika’da nüfuz arayışında olan Türkiye. Kıtaya açılan kapısı Somali ile petrol ve gaz arama anlaşmalarının ardından Somali kıyılarını korumak için donanma gönderen Ankara yönetimi, Port Sudan’ı elinde bulunduran ordu ile ilişkilerini ilerletiyor. Son olarak Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'a güven mektubunu sunarak görevine başladı.