Unutulmaz eser “Hadi Öldürsene Canikom” Ses Tiyatrosu’nda prömiyer yaptı

Vigor Kültür Sanat yapımıyla yeniden sahneye taşınan Aziz Nesin’in unutulmaz eserleri Hadi Öldürsene Canikom, Beyoğlu’nun kalbindeki özel sahnelerden biri olan Ortaoyuncular Ses Tiyatrosu’nda kapalı gişe prömiyerini gerçekleştirdi.



Başarılı oyuncu kadrosunda Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde ve Bülent Alkış’ın yer aldığı oyunda, ilk dakikadan itibaren oyuncuların yüksek sahne enerjisi dikkat çekti.

Yönetmen koltuğunda Barış Dinçel’in oturduğu “Hadi Öldürsene Canikom”un dekor tasarımını da Yönetmen Barış Dinçel üstlendi.





Günümüz insanının yalnızlık ve sevgisizlik sorununa mizahi bir dille ışık tutan yetmiş dakikalık oyun, başladığı andan itibaren salonu kahkahalarla doldurdu. Çiğdem Erken imzası taşıyan oyunun muzip müziği ise sürprizli anlara eşlik etti.



Oyun sonunda yapılan teşekkür konuşmasında Yönetmen Barış Dinçel, “Bizim bir hayalimiz vardı. Bu hayali yazan Aziz Nesin’e ve bu hayali gerçek kılan yapımcımız Serdar Akkaya’ya çok teşekkürler” cümlesiyle sözlerini tamamladı.

Prömiyere pek çok sanatçı ve basın mensubunun yanı sıra Nesin Vakfı üyeleri de katıldı. Bittikten sonra bile yüzlerde gülümseme bırakan oyun İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve birçok şehirde sahnelenmeye devam edecek. Biletler tüm dijital platformlarda satışa sunuldu.

Oyun Hakkında:

“Eski bir apartmanın rutubetli, daracık bodrum katında hayata tutunan iki yaşlı şehirli komşu kadın… Bazen huysuz, bazen geçimsiz; bazen neşeli ve umut dolu… Aynı yükü sırtlanan, yalnızlığa karşı birbirine yoldaş olan Diha ve Siyen’in monoton hayatı, bir gün radyodan duydukları bir anonsla değişir. Artık heyecanla bekledikleri biri vardır. O bekleyiş, onları sanki yeniden eski günlerine götürür.”

Mart Ayı Oyun Takvimi

28 Mart Cumartesi – Bursa BAOB Sahne (Bursa)

30 Mart Pazartesi – CKM Caddebostan Kültür Merkezi (Kadıköy)

Nisan Ayı Oyun Takvimi

6 Nisan Pazartesi – Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi (Tekirdağ)

7 Nisan Salı – Sahne Dragos (Maltepe)

13 Nisan Pazartesi – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi (Bakırköy)

16 Nisan Perşembe – Bağlarbaşı Kültür Merkezi (Üsküdar)

21 Nisan Salı – Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi (Tekirdağ)

28 Nisan Salı – BKM Çarşı (Beşiktaş)

Mayıs Ayı Oyun Takvimi

3 Mayıs Pazar – Merkezefendi Kültür Merkezi (Denizli)

4 Mayıs Pazartesi – İstinye Art (İzmir)

9 Mayıs Cumartesi – Sefaköy

11 Mayıs Pazartesi – Vehbi Koç Kongre Merkezi (Eskişehir)

12 Mayıs Salı – MEB Şûra Salonu (Ankara)

