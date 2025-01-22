Unutulmaz filmlere senfonik bir yorum

Kültür Sanat Servisi

"Movies in Concert" etkinlikleri, sinemaseverlere klasikleşmiş filmleri dev ekranda izleme deneyimini, canlı senfoni orkestralarının ve koroların performanslarıyla bir araya getiriyor.

İzleyiciler, unutulmaz film sahnelerini, orijinal film müziklerinin senfonik bir yorumla sahnede hayat bulduğu görsel ve işitsel şölenle yeniden keşfedecek.

Bu konsept, filmlerin dramatik etkisini canlı orkestraların gücüyle birleştirerek, seyircilerin müzik ve görüntü arasındaki derin bağa daha yoğun bir şekilde tanıklık etmelerini amaçlıyor. Özellikle ‘Aslan Kral’ gibi çocuklara yönelik yapımlarla, ailelere ve çocuklara senfoni orkestrası ile tanışma fırsatı sunuluyor. Hem sinema hem de müzik tutkunları için bir deneyim sunan etkinlik, Piu Entertainment tarafından hayata geçiriliyor. Etkinlikte 90 ila 150 kişilik senfoni orkestraları sahne alıyor.