ÜPV, ‘demokrasi yoluna dönüş’ü tartışacak

Haber Merkezi

Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV) tarafından 16 Kasım Salı günü saat 10.00’da İstanbul Şişli’de bulunan Şişli Grand Cevahir Hotel’de “Demokrasi Yoluna Dönüş” adlı sempozyum düzenlenecek. Ana tema konuşmasında “Seksen yıldır ulaşılamayan bir hedef: Türkiye’de liberal demokrasi” konusu Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tarafından yapılacak.

İki ayrı oturumdan oluşacak olan sempozyumun ilk oturumunda; Latin Amerika, Arjantin, Güney Avrupa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan örnekleriyle “Dünyada demokrasiye geçiş deneyimleri” konu başlığı Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özge Kemahlıoğlu ile Dr. Oya Yeğen, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Bilkent Üniversitesi’nden ise Doç. Dr. Ioannis Grigoriadis’in sunumuyla ele alınacak.

Moderatörlüğünü Avukat İsmail Doğan Subaşı’nın yapacağı “Türkiye’de demokrasiye geçiş deneyimleri” konu başlığının konuşulacağı ikinci oturumda ise Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sabri Sayarı ile Doç. Dr. Berk Esen ve Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlter Turan yer alacak.