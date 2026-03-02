Uraloğlu açıkladı: Uçuş iptalleri 6 Mart'a kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'a yönelik saldırılar sonrasında bölgedeki hava sahalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktaran Uraloğlu, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

UÇUŞ İPTALLERİ 6 MART’A KADAR UZATILDI

Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart’a kadar İran’a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi."