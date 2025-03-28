Uraloğlu'dan Google algoritması mesajı: "Kanuni düzenleme çalışmamız olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haber sitelerini trafiğini olumsuz yönde etkileyen Google trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada Google'ın algoritma değişikliğine ilişkin konuştu.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Google, zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gidiyor. Bu değişikliklerin 'kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını' söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı. Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak doğrudan yetkili olmasa da yakından takip ediyoruz. Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacak."

SOSYAL MEDYA YAŞA SINIRI YOLDA

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz" dedi.