Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 7 Türk gemisi çıkış talebinde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin durumu, Körfez ülkeleriyle hava trafiği, 5G hizmeti ve devam eden ulaştırma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemileri yakından takip ettiklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi.

Bölgedeki hava trafiğine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 5G altyapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, hizmetin yaygınlaşmaya devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Operatörlerin kapsama alanına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar" diye konuştu.

Demir yolu yatırımlarına değinen Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden 4 bin 164 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Modern Hicaz Demir Yolu Projesi kapsamında Suudi Arabistan ile görüşmeler yürüttüklerini aktaran Uraloğlu, "Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel yeni otoyol çalışmalarının da başladığını belirterek, "Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık" bilgisini paylaştı.

ETİMESGUT HAVALİMANI 15 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Etimesgut'taki askeri havalimanının da yeniden inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

• "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Ortadoğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok."

• "(Modern Hicaz Demir Yolu) Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz."

• "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz."

• "İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık."

• "(5G hizmeti) 100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim."

• "(5G hizmeti) Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar."

• "Yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak."

• "Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık."