Uraloğlu'ndan "Hürmüz Boğazı" uyarısı: Alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, "Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım. Bugün İsrail''in İran''a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. Yani tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir. Onun için Orta Koridor'da da Kalkınma Yolu Koridoru'nda da biz gereken çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Uzak Doğu'dan çıkan bir yükün Avrupa'nın en batısına kadar gidiş haritalarını göstererek, İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının konuşulduğunu hatırlattı.

Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmeleri gerektiğini kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi:

"21 ülkeden geçen bir demir yolu, kesintisiz bir hat olmuş olacak ve bu demir yolunun Avrupa'ya gidişe kadar geçtiği tek NATO ülkesi de biziz. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım. Bugün İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kapatıldığı zaman Fav Liman'ı gelecekteki beklenen kapasitenin işlevin altına düşebilecektir. O zaman bizim elimizde Orta Koridor'un, deniz yollarının güçlü olarak durması lazım. Yani tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir. Onun için Orta Koridor'da da Kalkınma Yolu Koridoru'nda da biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Kalkınma Yolu Koridoru'nda da ülkemizde 2 bin 100 kilometre civarında bir hat uzunluğundan bahsedebiliriz totalde. Buraya da bittiğinde yaklaşık 24 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Ülkemizin jeopolitik gücünü ekonomik avantaja dönüştürecektir."