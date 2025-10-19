Urap üniversite sıralaması açıklandı: Zirve değişmedi, üniversiteler arasındaki fark açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2025-2026 Türkiye sıralaması "https://newtr.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi, olmayan üniversiteler arasında ise ODTÜ en iyi üniversiteler seçildi.

İKİ AYRI SIRALAMA, 198 ÜNİVERSİTE

URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler olarak 2 ayrı sıralamanın yapıldığı listelerde 198 üniversite yer aldı.

Tıp fakültesi olan üniversitelerin sıralamalarında Koç Üniversitesi birinci oldu. Üniversite, konumu itibarıyla son 4 sıralamada zirvedeki yerini korudu.

Koç Üniversitesinin ardından sıralamada Hacettepe Üniversitesi ikinci oldu. Üçüncü sırada ise İstanbul Üniversitesi yer aldı. Bu üniversiteleri, Ankara, Gazi, Ege, Atatürk, Erciyes, Marmara ve İstanbul-Cerrahpaşa üniversiteleri izledi.

Tıp fakültesi olmayan üniversitelerin sıralandığı listede ise ODTÜ geçen yıl olduğu gibi birinciliğini korudu. ODTÜ'yü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi izledi.

GENELDE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

URAP Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi birinci oldu. Koç'u, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ takip etti.

Sıralamada, İstanbul Üniversitesi dördüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi beşinci, Ankara Üniversitesi altıncı, Gazi Üniversitesi yedinci, Ege Üniversitesi sekizinci, Sabancı Üniversitesi dokuzuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi ise onuncu oldu. Koç genel sıralamada birinci olsa da sıralamada devlet üniversiteleri daha başarılı oldu.

Her iki sıralamada da son 10 sırada sadece 1 tane devlet üniversitesi olması da dikkat çekti.

FARK AÇILIYOR

Sıralama aynı zamanda üniversiteler arasındaki farkı da ortaya koydu. Tıp Fakültesi olmayan üniversitelerin sıralamasında birinci olan ODTÜ'nün Makale puanı 167,5 atıf puanı 169,5 doktora puanı ise 177,9 oldu. 83'üncü sıradaki Alanya Üniversitesi'nin ise makale puanı 0,2, atıf puanı 15,5, doktora puanı da yine 0,2'de kaldı.

Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasında birinci olan Koç'ta makale puanı 183,7 atıf puanı 188,9 doktora puanı ise 124,4 olarak gerçekleşti. Sonuncu sıradaki Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde ise makale puanı 32,2, atıf puanı 53,01 ve doktora puanı 26,26'da kaldı.

15 GÖSTERGE KULLANILIYOR

Üniversitelerin akademik performansının özetlendiği 2025-2026 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında kullanılan 9 gösterge, son yıllarda 15'e çıktı. Sıralamada, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları, makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler yer alıyor.