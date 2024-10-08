Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni 'sergi' açıklaması: Oyunculuğu bırakmamla çözülecekse bırakmaya razıyım

Türkiye'de son günlerde artan kadın cinayetlerine karşı protestolar devam ederken oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun geçmişte bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

Söz konusu sergide, Kaygılaroğlu elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içinde poz vermiş ve ardından özür dilemişti.

Semih Genç adlı katilin İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice öldürülmesinin ardından yeniden gündeme gelen sergi ile ilgili Kaygılaroğlu açıklamalarda bulundu.

Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuk olan Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi" dedi.

"Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim" diyen Kaygılaroğlu, "Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum" ifadesini kullanan Kaygılaroğlu, şunları kaydetti:

"Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor, yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak, televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım."

"HEDEF GÖSTERİLDİM"

"Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim" diye konuşan Kaygılaroğlu, şunları söyledi:

"Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı. Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar."