Uraz Kaygılaroğlu'nu aramıştı: Yeraltı dizisinin son bölümünde Bahçeli'ye jest

Now TV'de yayımlanan "Yeraltı" dizisinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye jest yapıldı.

Bahçeli, "Yeraltı" dizisinde "Bozkurt Hanoğlu" rolünde oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."

Dizinin son yayınlanan bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla Bahçeli'ye jest yapıldı.

Bozo karakterinin, "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" mesajı, Bahçeli'ye jest olarak yorumlandı.