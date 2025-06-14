Ürdün, 24 saatlik kapanmanın ardından hava sahasını yeniden açtı

Ürdün, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilim nedeniyle tedbir amaçlı olarak kapattığı hava sahasını 24 saat sonra yeniden açtı.

Ürdün resmi ajansı PETRA’nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, ülke hava sahasının cumartesi sabahı yerel saatle 07.30 (04.30 GMT) itibarıyla yeniden açıldığını duyurdu.

Mestev​​​​​​​, kararın, "bölgede yaşanan askeri gerilimin doğurabileceği risklere karşı alınan önlem doğrultusunda" cuma günü uygulamaya konulan geçici kapanmanın ardından geldiğini belirtti.

⁠⁠⁠İSRAİL’İN İRAN’A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.