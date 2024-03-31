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Ürdün, 5 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Ajans Haberleri
  • 31.03.2024 16:46
  • Giriş: 31.03.2024 16:46
  • Güncelleme: 31.03.2024 16:47
Kaynak: AA
Ürdün, 5 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, İngiltere ve Almanya'nın katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 10 yardım indirme operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere gerçekleştirilen havadan yardım indirme operasyonuna Ürdün Hava Kuvvetlerine ait 2, ABD'ye ait 4, Mısır, BAE, İngiltere ve Almanya'ya ait birer uçağın katıldığı aktarıldı.

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