Ürdün'de Filistin'e destek gösterilerinde 25 kişi gözaltına alındı

Ürdün'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için düzenlenen gösterilerde "hukuka aykırı davranışları" nedeniyle 25 kişi gözaltına alındı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhenned Mubaydin, Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan açıklamasında, ülke genelinde yaklaşık bir milyon insanın, İsrail'in Gazze'ye saldırılara başladığı günden itibaren protesto gösterileri düzenlediğini belirtti.

Hükümetin, saldırıların ilk gününden itibaren hukuka uygun ifade özgürlüğüne sahip çıktığını belirten Mubaydin, buna rağmen gösterilerde "hukuka aykırı davranışları, güvenlik güçlerine saldırıları, kamu malı ve özel mülke zarar vermeleri" nedeniyle 25 kişinin gözaltına alındığı ifade etti.

Mubaydin, gözaltıların sınırlı sayıda olduğunu ve ulusal güvenliğe olumsuz yansımaları olan şüpheli kişileri kapsadığını aktararak, bu gözaltıların, çeşitli siyasi güçlerin düzenlediği eylem ve toplumsal dayanışma ile alakası olmadığını vurguladı.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, çeşitli kentlerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde onlarca parti mensubu ve aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, durum kınanmıştı.

Ürdün'ün çeşitli kentlerinde sık sık İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ve Filistin'e destek için gösteriler düzenleniyor.