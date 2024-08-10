Ürdün'den İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınayarak, bunu "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak niteledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan saldırıya dair paylaşım yaptı.

Açıklamada, İsrail'i uluslararası hukuka saygı duymaya zorlayacak ve saldırganlığını dizginleyecek kararlı bir uluslararası pozisyonun olmadığı vurgulandı.

Gazze'ye yönelik saldırılar, yıkımlar ve benzeri görülmemiş insani felaketin durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, saldırıların arabulucuların ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba gösterdiği bir zamanda olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının durdurulması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.