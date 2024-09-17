Ürdün'den polis mi geldi?

Ebru ÇELİK

Türkiye'nin dört bir yanından işçiler ekonomik savaş verirken, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin sayısı da günden güne artıyor. İşçiler yapılan haksızlığa ses çıkartmak istediğinde ise devletin vurduğu ters kelepçeyle karşılaşıyor.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında 61 gündür sendikal haklarıyla işe geri iadeleri için mücadele eden Polonez işçilerini devlet ezip geçerek, Ürdünlü sermaye sahiplerini kolluyor.

Yaklaşık 700 polis ve TOMA araçları 146 işçi için fabrika önünde önlemlerini artırdı. Polisler, geceden sabaha kadar emek nöbeti tutan Polonez işçilerini sert müdahalelerle gözaltına aldı. Alınan işçiler arasında 20 yıldır Polonez fabrikasına emek vermiş anneler, babalar ve genç işçiler vardı.

Gözaltına alınan işçiler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa ve Eyüp devlet hastanelerine götürüldü ve ardından Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. İfadeleri alınan işçiler, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Önceki gün gözaltına alınmayan işçiler ise, 20’ye yakın otobüsle gelen Özel Harekat, asayiş şube ve çevik kuvvet polislerinin karşısında, gözaltına alınan arkadaşları için direnişlerini sürdürdü. Türkİş'e bağlı Tekgıda-İş'in Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, polis müdahalelerinin Polonez işçilerini yıldırmayacağını ve direnişin devam edeceğini belirtti. Köse, devletin ve polisin işçilere yönelik politikasını kınayarak, "Burada kendi polismizle değil, Ürdün devletinin polisiyle mücadele ediyor gibiyiz. Ancak bu baskılar Polonez işçisini yıldırmayacak. Bu mücadele emek mücadelesidir" dedi.

Ayrıca, Tekgıda-İş Sendikası olarak emniyet güçleri hakkında hukukçularla suç duyurusunda bulunacaklarını ve Polonez işçisinin kararlı mücadelesinin süreceğini ifade etti.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Çatalca Emniyet Müdürü'nün emriyle yapılan müdahalede bir işçinin iki kaburgasında kırık tespit edilmiş, bir başka işçinin kolu ve bacağı kırılmış, işçiler darbedilmişti.

BİRLEŞİK METAL-İŞ’TEN DESTEK ZİYARETİ

Polonez işçilerinin direnişine destek vermek üzere otobüslerle bölgeye gelen Birleşik Metal-İş Sendikası şubeleri ve başkanı Özkan Atar, polis müdahalesiyle karşılaştı. Polis, sendika temsilcilerine uyarılarda bulunarak Polonez işçilerine gitmelerine izin vermedi. Müdahale sonrası Birleşik Metal-İş Sendikası polis gözetiminde işçilerin yanına ulaşabildi. Sendika ve işçi dayanışması sayesinde, boşalan direniş alanı kısa sürede yeniden doldu.

Birleşik Metal-İş Başkanı Özkan Atar ve Mersen işçileri, gözaltına alınan işçilere ve fabrika girişinde arkadaşlarını bekleyen işçilere destek vermek amacıyla bölgeye geldi.

Atar, konuşmasında işçi sınıfının ülkenin en namuslu kesimi olduğunu belirterek, "Maaş bordromuz daha gelmeden bizim vergilerimizi keserler. Bu ülkenin işçi sınıfını, yabancı sermaye, para babalarının, emperyalistlerin bir kölesi haline getirmeye çalışıyorlar. Ülkeyi yönetenler, yabancı sermayeye, sömürgecilere işçiyi köle, bizleri kul yapmaya kalkıyorlar, biz buna asla izin vermeyeceğiz. 61 gün boyunca Birleşik Metal-İş'in yüreği Polonez işçileriyle attı" dedi.