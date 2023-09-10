Ürdün Dışişleri Bakanı ile FKÖ yetkilisi, "Filistin topraklarındaki gerilimin durdurulmasını" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki gerilime son vermek için sarf edilen çabaları görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Şeyh, Filistin ile Ürdün arasında süregelen koordinasyon ve istişare süreci çerçevesinde, başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, "işgal altındaki Filistin topraklarındaki gerilime son vermek, iki devletli çözüme uygun adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için ciddi ve etkili müzakereleri yeniden başlatmak başta olmak üzere, gerçek bir siyasi ufuk oluşturulması adına sarf edilen çabalar" ele alındı.

İsrail'in, barışa ulaşma şansını baltalayan yasadışı uygulamalarına son vermesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Safedi ile Şeyh, çatışmayı iki devletli çözüm temelinde çözmek için gerçek bir adım atılması gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, FKÖ yetkilisi Şeyh'in, Ürdün'e varış tarihi ve ziyaret süresine ilişin bilgiye yer verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan belde ve köyler, birkaç aydır bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin yanı sıra İsrail güçlerinin yoğun baskınları ve saldırıları sonucu tırmanan gerilime sahne oluyor.