Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İran’a gidiyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İranlı yetkililerle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran’a gidiyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon artmaya devam ediyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de İranlı yetkililerle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran’a gidiyor.

SON 48 SAATTE İKİNCİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla son 48 saatte ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakıri, bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydederek, "Üçümüz de bölge ülkeleri arasındaki istişarelerin devam etmesi gerektiğini vurguladık. Orta Doğu’daki durum, Tel Aviv’de hüküm süren suç çetesinin suçlarına ve tehlikeli maceralarına devam etmesi nedeniyle son derece hassas. Bölgedeki Müslüman ülkeler birlikte ve kararlı bir tutum benimseyerek ve hareket ederek Gazze’deki soykırımın devam etmesini ve siyonist rejimin bölgedeki saldırganlığının genişlemesini engellemelidir" ifadelerini kullandı.