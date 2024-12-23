Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani) ile bir araya geldiği duyuruldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Safedi'nin Şam'da HTŞ lideri Colani ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor" denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan gün içinde yapılan açıklamada, Safedi'nin Şam'da Colani ve Suriyeli yetkililerle bir dizi görüşmeler yapacağı belirtilmişti.