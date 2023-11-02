Ürdün, Gazze Şeridi için üçüncü yardım uçağını gönderdi

Ürdün, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi için Mısır'a üçüncü insani yardım uçağını yolladığını açıkladı.

Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi için tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan üçüncü uçağın Mısır'a gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, uçaktaki yardımların Mısırlı yetkililerle koordineli bir şekilde Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağı ifade edildi.

Yardımların Gazze Şeridi'ndeki hastanelere dağıtılmak üzere Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) teslim edileceği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.