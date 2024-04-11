Ürdün, Gazze Şeridi'ne gıda yüklü 100 yardım tırı gönderecek

Ürdün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne gıda yüklü 100 yardım tırı göndereceğini duyurdu.

Ürdün Kraliyetine bağlı Haşimi Yardım Kurumu'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere gıda yüklü 100 yardım tırının yola çıkacağı ifade edilen açıklamada, son yardımlarla Ürdün'den Gazze'ye gönderilen yardım tırı sayısının 887 olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 545 Filistinli öldürüldü, 76 bin 94 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.