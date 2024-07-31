Ürdün: Haniye'ye yönelik suikast, bölgede gerilimi tırmandıran bir suç

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının "bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olduğunu ifade etti.

Ürdün, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastını kınayarak, saldırıyı "bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ürdün, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlediği suikastı en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haniye'ye yönelik suikastın "uluslararası hukukun ihlali, bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, Ürdün'ün "devlet egemenliği ve uluslararası hukuk ihlallerini reddetme ve nedeni ne olursa olsun siyasi suikastları, şiddeti ve terörizmi kınama" konusundaki kararlı tutumu vurgulandı.

Uluslararası toplumun sorumluluğu üstlenmesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmesine son verecek önlemler alması gerektiği aktarılan açıklamada, Haniye'nin ailesine, Filistin yönetimine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.