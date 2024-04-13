Ürdün hava sahasını bu gece kapatacak

İsrail ile İran arasındaki gergin hava devam ederken Ürdün medyasına göre, ülkenin hava sahası bu geceden itibaren tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacak.

Ajans Haberleri 13.04.2024 23:22 Giriş: 13.04.2024 23:22

Güncelleme: 13.04.2024 23:22 Kaynak: İHA

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