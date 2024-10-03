Ürdün: “Her türlü tehdide karşı kendimizi savunacağız”

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'e atılan İran füzelerinin ülkesinin hava sahasını ihlal etmesinin ardından İsrail ve İran'ı uyardı. Safadi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ürdün’ün "güvenliğine, istikrarına ve vatandaşlarının emniyetine yönelik her türlü tehdide karşı kendisini tüm imkanlarıyla savunacağını" belirten Safadi, “Ürdün bu tutumunu İran ve İsrail'e açıkça bildirmiştir” dedi.

Safadi, ayrıca Ortadoğu'daki “bu tehlikeli tırmanışı durdurmak” için hem Gazze hem de Lübnan'da ateşkes anlaşmaları yapılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, dün İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin İran’a ait füzeleri ve insansız hava araçlarını engellediğini bildirmişti.