Ürdün, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye insani yardım için harekete geçilmesini istedi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in saldırılarıyla "cehenneme çevirdiğini" ifade ettiği Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaşması için uluslararası toplumun birlikte harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ülkesini ziyaret eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması ve insani yardımların girişi için sarf edilen çabalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safedi, İsrail saldırılarının ve neden olduğu insani felaketin durması gerektiğini vurguladı.

Safedi, "Uluslararası hukuka aykırı biçimde İsrail'in savaşının cehenneme çevirdiği Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaşması için uluslararası toplumun derhal birlikte harekete geçmesi gerek." ifadelerini kullandı.