Ürdün Kralı, Gazze'de ateşkes yapılması ve yardımların girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı

Kral 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması ve yeterli olacak şekilde yardımların girmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Ürdün Kralı, Gazze'ye yeterli olacak şekilde yardımların girmesi gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Refah kentine saldırmasının, Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Kral Abdullah, fanatik Yahudilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarına da dikkat çekti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.