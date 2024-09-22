Ürdün, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

Ürdün, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ürdün vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemeleri yönündeki çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan Ürdün vatandaşlarının da "mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları" istendi.

Çağrıların, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırıları nedeniyle bu ülkedeki Ürdün vatandaşlarının güvenliğini korumak amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan ülkedeki Ürdün Büyükelçiliğiyle irtibata geçmeleri istendi.