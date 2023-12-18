Ürdün ordusu, Suriye sınırında 9 kaçakçı yakalandığını duyurdu

Ürdün ordusu, Suriye sınırında silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü, 9 kaçakçının yakalandığını duyurdu.

Ürdün ordusunun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Ürdün sınır muhafız güçleri, pazartesi sabahından bu yana silahlı gruplarla çatışmayı sürdürürken, silahlı gruplarla birlikte olan 9 kaçakçıyı yakaladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "4 RPG roketi, 10 adet anti-personel mayını, 1 G3 keskin nişancı tüfeği ve techizatı, 1 M16 tüfek, 4 roketatar mermisi" ele geçirildiği kaydedildi.

Yaşanan çatışmada patlayıcı dolu bir aracın infilak ettirildiğine dikkat çekilen açıklamada, oldukça yüklü miktarda uyuşturucunun da yakalandığı ve ilgili makamlara teslim edileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin Ürdün ordusundan sabah yapılan açıklamada, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarıyla girilen çatışmada birçok askerinin yaralandığı duyurulmuştu.

Özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, Ekim 2021'den bu yana Suriye'den Ürdün'e gönderilen uyuşturucu, silah ve patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ile Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.