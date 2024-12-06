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Ürdün, Suriye'deki vatandaşlarına "ülkeyi en kısa sürede terk et" çağrısı yaptı

Ürdün, Suriye'deki vatandaşlarına "ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri" yönünde çağrıda bulundu.

Dünya
  • 06.12.2024 23:37
  • Giriş: 06.12.2024 23:37
  • Güncelleme: 06.12.2024 23:43
Kaynak: AA
Ürdün, Suriye'deki vatandaşlarına "ülkeyi en kısa sürede terk et" çağrısı yaptı
AA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı "Ürdün, Suriye'de ikamet eden vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Suriye'de yaşanan gelişmeler ve vatandaşların güvenlik endişesi" üzerine bu çağrının yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürdün vatandaşlarının tahliyesinin sağlanması için ilgili "kriz masası kurulduğu" kaydedildi.

Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği aracılığıyla vatandaşların durumunun takip edildiği bilgisine yer verilirken, durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, bugün Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

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