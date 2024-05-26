Ürdün: Uluslararası toplum, Gazze'deki insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmeli

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketin önüne geçilmesi için uluslararası topluma "acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da İngiltere parlamentosu Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'u kabul etti.

Ürdün Kralı, Hoyle'le yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların artırılması için uluslararası çabaların önemine değindi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma dikkati çeken Kral Abdullah, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmeli" dedi.