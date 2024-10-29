Ürdün'ün kuzeyine 2 İHA düştü

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyine iki insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, 2 İHA'nın rotasından saparak Ürdün hava sahasına girdiği ve ardından da düştüğü belirtildi.

İHA'ların ülkenin kuzeyindeki İrbid'e bağlı Vadi Saydur bölgesinde düştüğü, olayda bir yaralanmanın bildirilmediği aktırıldı.

Açıklamada İHA'ların nereden gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Düşen İHA'lar nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangının sivil savunma ekiplerince söndürüldüğü, halkı ve taşınmazları tehdit eden patlayıcı olup olmadığının belirlenmesi için bölgeye istihkam birliklerinin yönlendirildiği ifade edildi.