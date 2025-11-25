Üretemeyen imalat sanayi ekonomiye güvenemiyor

Ekonomi Servisi

İmalat sanayide ne üretim ne de ekonomiye güven var. Daralan ekonomi üretim bantlarının durmasına, ekonomiye bakışın iyimserleşememesine sebep oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarını açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Alarmdaki sektörler, kapasite kullanım oranlarıyla da dikkati çekti.

Kasım ayında tekstil sektöründe sanayi, var olan kapasitesinin yalnızca yüzde 69,8’ini kullanabildi. Deri sektörü de benzer şekilde yüzde 62,6 seviyesinde kaldı. Basım sektöründe kapasite kullanımı yüzde 65,6 seviyesini gördü. Beyaz eşya ve benzeri ürünlerin imalatını ifade eden dayanıklı tüketim mallarında da tablo kötüleşmeye devam etti. Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanımı yüzde 69,9’da kaldı, elektronik sektöründe bu oran yüzde 70 oldu.

Sektörlere göre en yüksek kapasite kullanımı ağaç ürünlerinde gözlemlenirken buradaki seviye de yüzde 84,4 olarak gerçekleşti. Dayanıksız tüketim mallarında oran yüzde 72,4, ara mallarında yüzde 75,2 oldu.

GÜVENSİZ BAKIŞ SÜRÜYOR

Üretemeyen sanayi ekonomiye de güven duymuyor. İmalat sanayini ifade eden reel kesime ilişkin güven endeksi nötr seviyeye yakınlığını korumaya devam ediyor. 2025 yılı Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek 100,8 oldu. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 33,5 oldu.