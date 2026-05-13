Üreten köylüye mera engeli

İlayda SORKU

Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi’nde 2006 ve 2009 yıllarında yapılan orman kadastro çalışmaları sonrası köylülerin ekip biçtiği ve hayvancılık yaptığı kültür arazilerinin mera vasfına geçirilmesi tartışmalara yol açtı.

Tarım ve hayvancılık yapılan alanların mera kapsamına alınmasıyla en az 250 hane mağdur olurken, yurttaşlar bürokratik engeller ve sonuçsuz kalan davalar nedeniyle yıllardır üretim yaptıkları topraklara erişemediklerini söyledi. Köylüler, arazilerin yeniden kültür arazisi statüsüne kavuşturulmasını talep etti.

Mahalle sakinleri, yapılan kadastro çalışmaları sonrası tapu kayıtlarında arazilerinin görünmediğini fark etti. Bölgede yaşayan yurttaşlar, tarım ve hayvancılıkla geçinen ailelerin geçim kaynaklarının ellerinden alındığını söyledi.

ÜRETİM BİTTİ

Karaçal Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kırma, yaşanan sürecin köylüyü üretimden kopardığını belirtti. “Köylük yerde bizim başka arazimiz yok” diyen Kırma, “Bütün tarım arazilerimiz, hayvanlarımızı doyurduğumuz arazilerimiz mera vasfına çevrildi. Hukuki süreç şu anda devam ediyor. 2007-2008 yılından beri sürekli mahkemedeyiz. Bürokratik bir engelle karşı karşıyayız” dedi. Bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen insanların üretimi bıraktığını söyleyen Kırma, şöyle devam etti:

“Bırakmayan birkaç kişi var, ben de onlardan biriyim. Çünkü bizim başka bir imkanımız, gidecek başka yerimiz yok. Şu anda arazilerin çoğu atıl durumda. 1 milyon dönüm üzerinde bir araziden bahsediyoruz. Biz bu arazi içerisindeki 1000 dönümü bize geri verin diyoruz. "

MAĞDURİYET GİDERİLSİN

CHP Akkuş İlçe Başkanı Cemil Görmüş ise sürecin köylülerin bilgisi dışında yürütüldüğünü belirterek yeniden çalışma yapılması çağrısında bulundu. Görmüş, “Süreç, ‘muhtarının haberi var’ şeklinde işletildi. Bununla ilgili Ordu Valiliği’ne ve Mera Islah Komisyonu’na gidip bu alanın yeniden gözden geçirip mera alanının daraltılması konusunda dilekçe vererek talepte bulunduk. Çalışmayı yeniden düzenleyeceklerini söylediler. Aldığımız yanıtta çalışmalar tapu kadastroya intikal ettiği için bu süreçte bize yardımcı olma şansları olmadığını söylediler. ‘Mahkeme yoluyla bu işi halledeceksiniz’ cevabını aldık” dedi. Yurttaşların mahkemeye başvurduğunu anımsatan Görmüş, “Ancak şu an halledilemiyor. Çünkü devamlı keşif yapılıyor. İlçeye gelen bir hakim iki yıldan fazla kalmıyor. Bürokratik engellere takılan vatandaşın kültür arazisi elinden alınmış durumda. 250’nin üzerinde hane mağdur edildi. Bir an önce yeniden çalışma yapılmalı ve bu mağduriyet giderilmeli” ifadelerini kullandı.

***

KÜLTÜR ARAZİSİ NEDİR?

Kültür arazisi, orman vasfını yitirmiş veya orman sınırları dışında kalan; tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi tarımsal amaçlarla aktif olarak kullanılan ya da yerleşim yeri olarak yapılaşmış ve özel mülkiyete konu olabilen tarım arazileridir.