Üretici açıklanan taban fiyata isyan etti: ‘Fındıktan vazgeçin’ fermanı

Bilge Su YILDIRIM

Ülkeyi ekonomik kriz girdabına sürükleyen iktidar, üreticiye de savaş açmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ) 2025-2026 sezonu için önceki gün açıkladığı kabuklu fındık alım fiyatları da çiftçiyi üretimden kopmanın seviyesine getirdi. Duyuruda Giresun kalite fındığın kilogramı için 200 lira, levant kalite fındık için ise 195 lira ücret belirlenirken üreticiler bu ücretlerin kâr etmek şöyle dursun maliyeti bile karşılamaya yetmeyeceğini söylüyor. Açıklanan fiyatın bahçe temizliği, ilaç masrafları, işçi yevmiyeleri gibi yüksek kalemleri dahi karşılayamadığını belirten üreticiler, iktidarın piyasacı politikaları doğrultusunda bir kez daha tüccarın insafına terk edildi. Ortaya çıkan fiyatların bu seneki fındık hasadının giderlerini karşılayamamasından dahi endişeli olan üreticiler mücadele etmekten başka yolları olmadığının ise farkında.

ORTADA KÂR YOK

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) tarafından yapılan hesaplamaya göre bir kilogram fındık üretmenin ortalama maliyeti 180 liraya tekabül ederken TMO kilo başı üreticiye sadece 15 lira kar teklif etmiş oldu. Artan yaşam maliyetleri doğrultusunda ise bu kar diye sunulan meblağ bile daha üreticinin cebine girmeden eriyip gidiyor.

TMO’YA SATMAK AYRI DERT

TMO’ya ürün satabilmek de kolay değil. İktidar, ekonomik kriz ve zirai don, kokarca gibi afetler karşısında üreticiyi koruyan hiçbir politika hayata geçirmediği gibi çiftçiden ürün alırken de kılı kırk yarıyor. TMO, yüksek randımanlı ürünler için kilo başına ek fiyat verse de ürün alımlarında sıkı kriterler uyguluyor. Yalnızca bu sene, ürün kabulünde rutubet oranı, buruşukluk, çürük ve bozuk oranları ile yabancı madde içeriği gibi başlıklarda TMO tarafından yeni sınırlamalar getirildi.

REKOLTE YÜKSEK GÖSTERİLDİ

TMO’nun fındık alımında uyguladığı kota sebebiyle çiftçiler ürettikleri fındığın tamamını TMO’ya da satamıyor. Yetiştirdiği tüm ürünleri TMO’ya satamayan çiftçiler ise tüccara yönelmek zorunda kalıyor. Burada belirlenen fiyatlar ise TMO’nun asgari düzeyde belirlediği fiyatların dahi çok altında kalıyor. Böylece alım fiyatını belirleyen kamu kuruluşuna yaptığı satışta geçinmeye yetecek bir gelir elde edemeyen çiftçi, yine aynı kamu kuruluşunun eliyle tüccarın insafına bırakılıyor.

Özellikle busene rekoltenin düşük olacağı tahmin edilirken iktidarın fındık fiyatını açıklamadan önce yüksek gösterdiği rekolte beklentisi, fiyatın aşağıya çekilmesi için kullanıldı.

Öte yandan üretici AKP iktidarı döneminde adım adım yalnızlaştırıldı. 2005 sonrası Bakanlar Kurulu kararıyla fındık alımından uzaklaştırılan üretici kooperatifi Fiskobirlik’in yerini TMO’nun almasıyla serbest piyasanın önü iyice açıldı. Ü Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2024-2025 dönemi arasında 2 milyar 440 milyon 153 bin 716 dolar karşılığında 295 bin 805 ton fındık ihraç edilirken üretici bu tablo ve gelir içerisinde kendine yer bulamadı. Ülke fındık ihracatında dünya liderliğini korurken fındık üretiminden gelir sağlayan 3 milyondan fazla kişi, neredeyse bahçesini bir sonraki sene ekmeyecek hâle getirildi.

Fındık alım fiyatlarına ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan çiftçiler, böylesi bir fiyat belirlenmesinin adeta çiftçinin ölüm fermanı olduğunu söyledi.

∗∗∗

ÇİFTÇİ PİYASANIN ELİNE BIRAKILDI

Ordu Fatsa’da fındık üreticiliği yapan Atıf Özgel ise “Eskiden 2 ton fındık üreten çiftçi çocuğuna davullu zurnalı düğün yapardı, şimdi 2 ton fındık üreten çiftçi değil yoksulluk sınırı, açlık sınırına erişme” derdinde ifadelerini kullandı. Özgel, şunları söyledi: “190 lira bile yetmiyor, bir de üstüne tüccar 190 liradan da almıyor. Randıman kırıyor. Şimdi bize deniyor ki ürünü bekletin fiyat artar. Nasıl bekletecek ürünü üretici? Kim karşılayabilir? Yoksa ben de biliyorum bu fiyat aralıkta, ocakta artar. Tarımı bitirdiler, bu çok açık. İtalyan tekeli Ferrero yine tüccardan alacak fındığı, yine tekeller domine edecek tüm ortamı. Olacak iş mi? Şimdi düşünün, Mercedes’in fiyatı Türkiye’de belirlenebilir mi? Hayır, Almanya’da üretiliyor. Fındığı da üreten biziz, borsasını belirleyen Avrupa. Tarımı bu iktidar bu hâle getirdi işte. Kendi ürettiğimizde bile söz söylemeye gücümüz yok. Bu yurttaş ne yiyecek diye düşünen yok. Üreten, işleyen insanları bankaya, tüccara, tekele mahkûm ettiler.”

∗∗∗

ÇİFTÇİNİN DEĞİL TÜCCARIN RAKAMI!

Siyasi partiler ve meslek odaları da açıklanan fındık alım fiyatlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda “TMO’nun çiftçiyi değil, tüccarı koruması kabul edilemez” dendi. Açıklamalardan bazıları şu şekilde:

• SOL Parti: “Ülkede tarımı bitirme noktasına getiren, üretici tüketici demeden halkı topyekûn borç ve açlığa sürükleyen AKP iktidarının üretici düşmanı, şirket yanlısı politikaları bu sefer de fındıkta kendini gösterdi! İklim krizi, zararlılar, girdi maliyetleri ve tekelleşme gibi fındık üreticisini nefes alamaz hale getiren sorunlara çözüm üretmeyen 25 yıla dayanmış AKP iktidarının fındık politikası, yalnızca fiyat açıklamaktan ibarettir. Üstelik açıklanan fiyat üreticinin insanca yaşam payını da yok saymakta; fındık üreticisini tekellerin maliyetine üretim yapan işçisi haline getirmektedir. Bu politika ulusal-uluslararası şirketlere kar sağlayıp tekelleşmeyi derinleştirmekten ve üreticiyi yoksullaştırmaktan başka bir işe yaramayacak. Fındık üreticisinin geleceği, şirketlerin kâr hesaplarında değil, halkın gıda egemenliğindedir. Fındıkta sömürüye de AKP iktidarına da son!”

• Emek Partisi Giresun İl Temsilcisi Halit Keskin: “Dünya piyasasını belirleyen ürünü üretenlerin mağdur edilmesi bilinçli bir tercihtir. Üreticiler pazara fındık indirmeyip tepkisini sokakta da göstermelidir.”

• CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: “Öfkeliyiz. Açıklanan 200 TL üreticini değil tüccarın rakamıdır. Tarım Bakanlığı üreticinin değil tüccarın yanındadır. Tarım Bakanlığı’nı oligarklar işgal etmiştir. Başı da Tarım Bakanı’dır.”

∗∗∗

ÖRGÜTLENMEKTEN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK

Ordu Ünye’de fındık üreticiliği yapan Ata Esen, fındıkta rekoltenin bu sene çok düşük olduğunu vurguladı. Zirai donun fındığı filizi ile birlikte yaktığını ve etkisinin bir sonraki sene de hissedileceğini ifade eden Esen, şunları söyledi: “Rekolte kötü, seneye toparlanacağı da meçhul. Üretimin bu denli kötü olduğu bir senede 195 lira fiyat vermek kabul edilebilir şey değil. Ki zaten tüccar da bizden 195 liraya almaz. Tüccarların hepsinin büyük firmalarla yurtdışı sözleşmeleri var, ona göre hareket ediyorlar. Verdikleri fiyat neyi karşılayacak? Sadece işçilikten düşünelim, geçen sene işçilik maliyeti bin 200 liradan hesaplanıyordu, bu sene oldu 2 bin lira. Sadece burada yüzde 70’e varan bir artış var. Üretici zaten ürün yoksunluğu çekiyor, bunun bir de gübresi, nakliyesi var… Tablo buyken köylünün fındığın başını beklemesine değmez. Ama ne oluyor, iktidar diyor ki ‘Geçen sene 130 liraydı bu sene 190!’ Bu büyük bir manipülasyon. Üretici örgütlenmediği sürece de buradan sıyrılamaz. Örgütlenmesi, hakkını araması, ‘Ne verirlerse rızkımdır, nasibimdir’ anlayışını terk etmesi lazım. Biat etmekten kendini kurtarması şart. Bunu yapsa zaten atmosfer değişir, yoksa kim gelirse gelsin hiçbir şey değişmez.”