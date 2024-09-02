Üretici batıyor

Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretimde zorlanan çiftçiler adeta borç batağına saplandı. Üretim yapabilmek için borçlanan çiftçiler, hasat zamanı maliyetlerini dahi karşılayamadı. Artan borç yükü ve yüksek faiz üreticileri üretim yapamaz hale getirdi. Zor bir hasat dönemi geçiren çiftçilerin eylemleri ülkenin dört bir yanına yayılırken kredilerin ödenememesi sorunu da yaşanmaya başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre Temmuz ayında tarım kredisi tutarı Aralık ayına göre yüzde 21 ve son bir yılda ise yüzde 46,7 oranında artış gösterdi. Tarım sektörünün toplam kredi bakiyesi de 707 milyar lirayı buldu.

Üreticilerin zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takipteki alacaklarda izlenen borç tutarı ise 2 milyar 754 milyon TL. Bu tutarda Aralık ayına göre yüzde 32,9’luk bir artış yaşandı. Çiftçinin borcunu ödeyememesi durumunda ise ipotek karşılığı verdiği arsasını kaybediyor. Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre ülke genelinde tarım arazisine bankalar tarafından ipotek konulan yurttaş sayısı 2 milyon 231 bini buluyor. İpoteklerin yüzde 73’ü bankalar tarafından konuldu.

İpotekli tarım arazilerinin toplam tarım arazisine oranı Manisa’da yüzde 27,1 olarak hesaplanırken Aydın’daki toplam tarım arazilerinin yüzde 26,4’ünü ipotekli araziler oluşturdu.

ÇİFTÇİ ZARAR EDİYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA ALIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de üreticilerin içinde bulundukları çıkmazı, Niğde'de başlayan fasulye hasadı sırasında çiftçilerden dinledi. Gürer, fasulye hasadı devam ederken fiyatların düşüklüğüne ve çiftçinin zararına dikkat çekti. Üreticilerin sıkıntılarını dinleyen Gürer, “Ne ekerse eksin, bu yıl çiftçi zarar ediyor. Önümüzdeki yıl bu tarlalar ne olacak?” sorusunu sordu. Gürer, çiftçilerin bu şartlar altında tarım yapmasının mümkün olmadığını ifade etti. Gürer, fasulye hasadının başlamasına rağmen üreticinin memnun olmadığını belirterek “Türkiye'nin en kaliteli fasulyelerinden biri de Niğde'de yetişiyor. Kalitesi yüksek, bu yıl verim yüksek alındı ama fasulye üreticimiz fiyattan memnun değil. Fiyat tarlaya göre rafta 3 kat artıyor. Bu işte bir tuhaflık var. Üreticide düşen fiyat, market rafında düşmüyor. İthal fasulye dahi ülkemize geliyor ancak vatandaş markette fiyat nedeni ile kuru fasulye almakta dahi zorlanıyor ” diyerek, fasulyenin tarladan raflara gelene kadar fiyatının üç katına çıktığını söyledi.

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EDİRNE’DE PROTESTO

Edirne’de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler eylem gerçekleştirdi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın Merkez’e bağlı Büyükdöllük köyüne gideceğini öğrenen çiftçiler, program öncesi traktörlerle konvoy oluşturarak iktidara ve tarım politikalarına tepkilerini gösterdi.

Fotoğraf: BirGün

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ARSALAR SATIŞTA

Ziraat Bankası'nın, aldıkları tarım destek kredisini ödeyemeyen çiftçilerin arazilerini ihale yoluyla satışa çıkardığı ortaya çıkmıştı. Evrensel’de yer alan habere göre Ziraat Bankası’nın sitesinde yayınlanan ilanlara göre, satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 1 milyon ile 10 milyon lira arasında farklılık gösteriyor.