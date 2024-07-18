Üretici bir kilo çayla bir ekmek alamıyor

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını Çayeli’de protesto etti. Eyleme çay üreticisi yurttaşlar ile bazı mahalle muhtarları ve Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı katılarak destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, Çaya verilen fiyat çok düşüktü şimdi daha da düşük oldu. Geçen sene bir kilo çay satıp iki ekmek alınırken şimdi bir ekmek bile alınamıyor" dedi.

Çayda uygulanan politikalara dikkat çeken Deniz, "Yaş çay alım fiyatı 17 TL açıklanmıştı, bugün özel sektöre 11- 12 TL’den alım yapmakta. Çay üreticilerimiz toplamış olduğu çayı satamamakta, fabrikalar plansızlık ve programsızlık nedeniyle dolmuş vaziyette çay yüklü kamyonlar fabrikalarda çaylarını boşaltmak için saatlerce sıra beklemekte ve bu sıra bazen bir günü bile aşmaktadır. Kamyonlarda bekleyen çayın durumunu düşünün. ÇAYKUR ilk defa sezon içinde bir gün bile olsa alım yapmama kararı aldı. Gelinen noktada bu olabilir ama bu noktaya niye geliniyor, niye üreticiyi mağdur ediyorsunuz?" dedi. "Bilerek çay üreticisi mağdur edilmektedir. Bilerek açlığa, yoksulluğa mahkum edilmektedir" diye konuşan Deniz, iktidara Çay Kanunu çıkarma çağrısı yaptı.